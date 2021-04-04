مصرع طفلة وإصابة أشقائها في انقلاب توك توك بالجيزة

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرين من أشقائها إثر انقلاب توك توك داخل بيارة صرف صحي في قرية تابعة لمركز العياط بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 4 أشقاء نتيجة سقوطهم في بيارة صرف صحي بقرية تابعة لمركز العياط.جاء في التحريات أن المصابين كانوا يستقلون توك توك، وسقط في بيارة الصرف الصحي غير المغطاة، ما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن طفلة لقيت مصرعها، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.