«العربي للتدريب» يكرم رئيس جامعة طنطا

أهدى الدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي درع المجلس للدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تقديرًا لجهوده، على هامش افتتاح الملتقى الإبداعي السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور ‏خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في الفترة من 4 لـ6 أبريل 2021.كما كرَّم مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي الدكتور ‏عمرو سلامة ‏الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.