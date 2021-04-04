«صحة البحر الأحمر» تعلن توريد أول جهاز قسطرة قلبية لمستشفى الغردقة العام

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن وصول أول وأحدث جهاز قسطرة قلبية بمستشفى الغردقة العام، بتكلفة مالية بلغت 12 مليون جنيه.وأكد مرعي في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا الجهاز يصل لأول مرك للبحر الأحمر، وأول جهاز بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا أن وجود الجهاز يساهم في تخفيف العبء علي المواطنين، وإضافة خدمة جديدة في مجال العلاجات القلبية والتدخلات الجراحية وهو جهاز "520Innova IGS"، أحد أحدث أجهزة القسطرة في الشرق الأوسط وتم توريده الى مستشفى الغردقة العام.وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المديرية بصدد تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير مستشفى الغردقة العام، وجارِ تجهيز المكان استعدادًا للتركيب والتشغيل في أسرع وقت ممكن.ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، وحرص واهتمام الدكتورة عالك زايد وزيرة الصحة ومحافظ البحر الأحمر على دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل تحديات مواجهة فيروس كورونا.