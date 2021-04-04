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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس 4 مسئولين بمركز شباب في الإسكندرية في واقعة صعق طفل بحمام السباحة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:28 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس 4 مسئولين لمركز شباب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، في واقعة مصرع الطفل سيد محمد صابر، صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء نزوله حمام السباحة.

وجاء قرار المحكمة ضد كل من مدير المركز التابع لوزارة الشباب والرياضة، والمقاول المسئول عن الأعمال الإنشائية، وعاملين بالمركز، حيث تبين وجودهم بالعمل وقت الحادث، وتوجيه لهم اتهامهم بالقتل الخطأ، والإهمال، والرعونة، والتقصير في إجراءات الحماية والأمان، واخلاء سبيل مدربان لعدم ثبوت إدانتهم في الواقعة.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، المستشار عماد الجندي، التصريح بدفن الجثة، عقب مناظرته بواسطة مفتش الصحة وإعداد تقريرًا مفصلًا حول الأسباب التي أدت إلى وفاته وموافاتها به، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، حيث تبين وجود مقطع فيديو يظهر تفاصيل عملية الصعق، وتشكيل لجنة من الأمن الصناعي، وأخرى من السلامة والصحة المهنية، للانتقال إلى المركز وبيان مدى توافر اشتراطات الأمان والسلامة، وإعداد تقريرًا مفصل عن ذلك وموافاتها به.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء ملامسته "إنشاءات حديدية" ملاصقة لحمام السباحة داخل مركز شباب الدخيلة.

على الفور انتقال ضباط مباحث القسم برفقة سيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص الأولي، وجود جثة الطفل "السيد. م. ص، 9 سنوات"، مسجى بجوار حوض السباحة، وبسؤال المسؤولين قرروا أثناء نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة لقي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر حمل رقم 3303 لسنة 2021 اداري الدخيلة بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

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