«صحة بورسعيد»: تطعيم 100% من المستهدفين بحملة «شلل الأطفال»

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد اليوم، أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد نجحت في تطعيم 110 آلاف طفل من المقيمين على أرض المحافظة، ضد مرض شلل الأطفال ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان.وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، أنت تم تحقيق 100 بالمائة من المستهدف، مؤكدًا أن آخر حالة شلل أطفال تم تسجيلها في مصر عام 2004، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.وأوضح "أبو هاشم"، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قد نجحت في تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، في جميع أحياء ومدن المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.