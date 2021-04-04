إصابة 6 أشخاص جراء حادث سير في أسوان

وقع حادث تصادم سيارة أجرة بتوك توك بطريق السادات بمدينة أسوان، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وعلي الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.