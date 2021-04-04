إصابة 6 أشخاص جراء حادث سير في أسوان
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:19 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث تصادم سيارة أجرة بتوك توك بطريق السادات بمدينة أسوان، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وعلي الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.
تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.