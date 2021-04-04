28 أبريل.. إعادة محاكمة المتهم في «أحداث شارع السودان»

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الحكم على المتهم ياسر فتيان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان"، لجلسة 28 إبريل الجاري.صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم وآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة القتل العمد، وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".وعاقبت المحكمة المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة لانضمامهم للإخوان واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.