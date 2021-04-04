رضوى البحيري: «لسه مخضوضة من احتفالية المومياوات» (فيديو)

قالت رضوى البحيري عازفة التيمباني التي تصدرت صورتها خلال العزف باحتفالية المومياوات من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مواقع التواصل الاجتماعي، إنها لم تتخيل أن يكون الموكب بهذا الشكل والموسيقى كانت رائعة وجعلت الكل يعزف بجوارحه.وأضافت «رضوى» لـ«الدستور»: «ما حدث أمس هو نتيجة وحصاد 15 عاما، الحدث كبير ولا زالت مخضوضة.. دا حصيلة ١٥ سنة تعب».https:m.facebook.comstory.php?story_fbid=2883379095268079&id=757047977835281