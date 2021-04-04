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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق قوافل جامعة المنيا المتكاملة للمشاركة بمبادرة «حياة كريمة»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:42 م
قوافل جامعة المنيا
قوافل جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا انطلقت اليوم لتشارك في المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "المشروع القومي لتطوير الريف المصري - حياة كريمة"، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والطبية.

وأضاف عبدالنبي أن الخدمات التي تقدمها القوافل تشمل توزيع الأدوية الطبية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء الفحوص والتحاليل الدقيقة للتشخيص أو لإجراء العمليات الجراحية إذا لزم الأمر، وكذلك مباشرة الإجراءات الوقائية والعلاجية للثروة الحيوانية بالقرى وتقديم الإرشادات البيطرية لصغار المربين والمستثمرين، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والتثقيفية، والتجميلية، والمعيشية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف، وتأكيدًا على قيام الجامعة بدورها ومسئوليتها للمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن القوافل تضم نخبة من الأطباء، والصيادلة، وأساتذة الجامعة لتجوب 7 قرى بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا وتعمل بكل قرية لمدة أسبوع كامل تبدأ من 342021 وحتى 1762021 كمرحلة الأولي، من عدة مراحل لهذه القوافل لتغطي العديد من قرى ومركز المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة بالجامعة، أن القوافل المتكاملة تشارك فيها جميع كليات الجامعة، وبدأت أعمالها اليوم في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص وتستمر حتى الخميس الثامن أبريل الجاري يتبعها قوافل بقرى منسفيس، وأتليديم، وبني محمد شعراوي، وكرم الزهير، وكوم المحرس بنفس المركز.

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