برلماني: موكب المومياوات الملكية من أعظم الاحتفالات في تاريخ مصر

قال محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات الملكية من أعظم الاحتفالات التي مرت على تاريخ مصر إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، مؤكدا أن الدولة أبدعت في تنظيم الحدث ونقل الحضارة والبراعة المصرية إلى جميع دول العالم بصورة مشرفة.وأشاد «الجبلاوي» خلال تصريحات له بالفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الحفل وتناول الحضارة المصرية والأماكن الآثرية القديمة بصورة شيقة ومبدعة نالت إعجاب الجميع، مشيرا إلى أهمية هذا الفيلم في الترويج للسياحة المصرية والأماكن الآثرية التي قد يرغب الأجانب في زيارة مصر لمشاهدتها، الأمر الذي يعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة خاصة بعد تعافيه مؤخرا.وأوضح وكيل الطاقة بالبرلمان أن عملية نقل المومياوات الملكية تأتي ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري، حيث يضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين.