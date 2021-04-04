الجزائر يقرر إتاحة كل الإمكانيات لسلطة الانتخابات تحضيرًا للتشريعات المبكرة

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة فيما يخص إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.ودعا الرئيس تبون خلال رئاسته اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء إلى محاربة التصرفات البائدة التي تهدف إلى عرقلة مشاركة مختلف الناشطين، خاصة الشباب منهم في العملية الانتخابية.وقدم كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال الاجتماع عرضا تضمن مختلف الخطوات التي تمت في إطار التحضير للانتخابات التشريعية، حيث أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه للترتيبات المتخذة لتسهيل عملية التصديق على استمارات جمع التوقيعات للترشح.من ناحية أخرى، قرر الرئيس تبون رفع وتيرة التحضير لشهر رمضان المبارك، والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون من كافة السلع تفاديا لأي نقص، ولصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير، باعتماد سياسة توعية أكثر نجاحا وتأثيرا.وأمر الرئيس تبون بضرورة استكمال عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية من أجل تمكين السلطات العمومية من تكييف السياسات المنتهجة في هذا القطاع الحيوي، للتخفيف من استيراد اللحوم، والعمل مع مختلف الجهات من أجل إيجاد آلية تضمن بشكل متوازن ودائم التوزيع الشفاف للأعلاف وتغذية الأنعام المدعمة بالموازاة مع تموين منتظم وبأسعار معقولة للسوق المحلية.وبالنسبة لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، عرض عبد الرحمن بن بو زيد وزير الصحة متابعة شاملة لمجريات عملية التلقيح ومدى تنفيذ استراتيجية اقتناء اللقاح، مؤكدا توافر الميزانية المالية، تنفيذا لالتزامات الدولة.وشدد الرئيس تبون على ضرورة زيادة المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كورونا، واستكمال الترتيبات التعاقدية والميدانية اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك v" في الجزائر في أقرب وقت ممكن، وتنويع الاتصالات مع شركاء الجزائر في هذا المجال.كما دعا إلى ضرورة المحافظة على مستوى عال من اليقظة، عبر الالتزام الفعلي بمختلف التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء.كما تناول مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه برئاسة تبون الدراسة والمصادقة على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشئون الخارجية صبري بوقدوم، تتضمن التصديق على معاهدات واتفاقيات تعاون علمي تربوي وقضائي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، واتفاق بين الحكومتين الجزائرية والهندية حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، واتفاق تعاون ثقافي بين الحكومتين الجزائرية والكرواتية، بالإضافة إلى المعاهدة المؤسِّسة لوكالة الأدوية الإفريقية.