مصطفى وزيري: العالم يتغنى بحفل نقل المومياوات الملكية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن حفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة كان بمثابة سيمفونية رائعة، مشيرا إلى أن العالم كله يتغنى بهذا الحدث الضخم.













وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المردود العالمي للاحتفالية إيجابي بشكل غير عادي والعالم كله يتغنى بالحفل، لافتا إلى أنه تم دعوة القنوات الفضائية للتصوير بمتحف الحضارة، والزوار سواء مصريين أو أجانب جاءوا اليوم إلى المتحف واندهشوا من روعة القطع والعرض المتحفي.







