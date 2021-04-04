تشكيل لجنة لمراجعة الحلقات المصورة من مسلسل «الملك»

قال المخرج حسين المنباوي إنه من المقرر تشكيل لجنة لمراجعة حلقات مسلسل «الملك» التي تم تصويرها إضافة إلى مراجعة السيناريو الخاص بالحلقات المتبقية، مؤكدا أنه إذا استقرت اللجنة التي قررت الشركة المتحدة تشكيلها من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع على إجراء تعديلات سيتم عملها على المسلسل.مسلسل «الملك» مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري ومها نصار ومحمد علاء وريم مصطفى ومحمد لطفي وأمير صلاح وباسل الزارو ومعتز هشام وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة «سينرجي».