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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تشكيل لجنة لمراجعة الحلقات المصورة من مسلسل «الملك»

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:07 م
الملك
الملك
دعاء عبد المقصود
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قال المخرج حسين المنباوي إنه من المقرر تشكيل لجنة لمراجعة حلقات مسلسل «الملك» التي تم تصويرها إضافة إلى مراجعة السيناريو الخاص بالحلقات المتبقية، مؤكدا أنه إذا استقرت اللجنة التي قررت الشركة المتحدة تشكيلها من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع على إجراء تعديلات سيتم عملها على المسلسل.

مسلسل «الملك» مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصري ومها نصار ومحمد علاء وريم مصطفى ومحمد لطفي وأمير صلاح وباسل الزارو ومعتز هشام وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة «سينرجي».

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