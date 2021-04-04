وصول أولى الرحلات السياحية الرومانية إلى مرسى علم (صور)

كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن وصول أولي الرحلات الجوية السياحية الرومانية إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء الأحد، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا.أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم قامت بعمل احتفالية لاستقبال الطائرة الرومانية.. حيث تم استقبال الطائرة كما هو متبع بمدافع المياه الخاصة بسيارات الأطفاء Water Salute Canon وهو البروتوكول المتعارف عليه دوليًا.أشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة، استعدادًا لوصول الطائرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم، ووفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.من جانبها، قامت إدارة العلاقات العامة بمطار مرسى علم بتقديم الورود والهدايا للركاب السائحين أثناء إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار، كما تم تقديم تورتة لطاقم الطائرة "طيارين وضيافة"، والذين رحبوا بتلك المبادرة الطيبة للغاية.