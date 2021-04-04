الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

توج الروماني ماركو سوفار بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.وحصل الروماني سوفار على الميدالية الذهبية وتوج الكوري الجنوبي جونسونج بارك بالميدالية الفضية، بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من الروسي إرسيني شيليكوف والأمريكي كولبي هارلي.وتختتم غدا الإثنين منافسات سلاح السيف بإقامة منافسات الفرق للناشئين والناشئات.يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.