الباز: عبد الله رشدي «نكرة» ويسيء للبلد والدين والتاريخ

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بموكب المومياوات الملكية ونقلها إلى متحف الحضارة تحدث عبد الله رشدي وكتب "هي مصر العربية الاسلامية هذه هويتنا شاء من شاء وابى من ابى".













وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإعلام والسوشيال ميديا جعلت من "النكرة" عبد الله رشدي قيمة، لافتًا إلى أنه شخص استعراضي و"بتاع شو"، ويأكل عيشه من السوشيال ميديا.











