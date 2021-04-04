الإجازات الرسمية في رمضان 2021 للموظفين والعاملين بالدولة

موعد نهاية شهر رمضان 2021- 1442

الاجازات الرسمية في رمضان 2021 للموظفين والعاملين بالدولة



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الاجازات الرسمية في ٢٠٢١

- إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.



ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.



- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.



- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.



- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.



- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.



- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.



- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.



- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.



- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.



ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.



ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021. - إجازة عيد العمال، التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021.ـ إجازة شم النسيم، التي توافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.- إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الخميس 13 مايو 2021.- إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم الجمعة 14 مايو 2021.- إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التي توافق يوم السبت 15 مايو 2021.- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.- إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الاربعاء 21 يوليو 2021.- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق يوم الخميس 22 يوليو 2021.- إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي توافق الجمعة 23 يوليو 2021.ـ إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.ـ إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021.

وننشر كافة المعلومات عن الإجازات الرسمية في شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان الكريم، الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل ويوافق العام الهجري ١٤٤٢ ه، وسيتم تحديد رؤية شهر رمضان ٢٠٢١ في ١١ أبريل.وأعلن خبراء الفلك في وقت سابق، ان شهر رمضان سينتهي يوم 12 مايو 2021، وأظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما، وينتظر شهر رمضان كافة المسلمين في كل انحاء العالم، الذين يقومون فيه بأداء الصلوات في المساجد، وخصوصا صلاة التراويح، فضلا عن انه شهر الصيام، وحفظ القرآن.تمنح الدولة المصرية، اجازات رسمية في المناسبات والأعياد للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يوافق عيد تحرير سيناء، يوم الأحد 25 أبريل 2021، وتلك المناسبة توافق يوم ٨ رمضان.