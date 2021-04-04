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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نائب رئيس جامعة طنطا: مركز الابتكارات يدعم مشروعات التخرج

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:31 م
نائب رئيس جامعة طنطا
نائب رئيس جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والمشرف العام على مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بالجامعة، حرص المركز على تقديم كل أوجه الدعم ‏لمشروعات التخرج الطلابية.

جاء ذلك خلال لقائه بطلاب الفرق النهائية الفائزين بـ15 مشروع تخرج في تخصصات الهندسة والعلوم والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا العام.

‏أشار الدكتور كمال عكاشة إلى أن المركز يسعى إلى تقديم عديد الخدمات، منها تسجيل براءات الاختراع ودعم ابتكارات الطلاب من خلال الدعم المالي لعمل نماذج أولياء لمشاريع التخرج على أن يتولى تسويقها مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

شارك في اللقاء الدكتور عبدالفتاح زلط مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا، ‏والدكتور محمد الشنشورى مدير مكتب المشروعات والتعاون الدولي، والدكتور رمضان معن مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

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