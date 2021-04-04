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رئيس التحرير التنفيذي
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هل ترتدي الملابس الجديد دون تنظيفها؟.. 3 أسباب تجعلك تغير هذه العادة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:53 م
الملابس الجديد
الملابس الجديد
شيماء دهب
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يتجاهل العديد من الأشخاص عند شراء قطعة ملابس جديدة أن يتم غسلها قبل استخدامها للمرة الأولى، ولكن في الحقيقة لابد من غسلها قبل الاستخدام وهذا ما تناوله موقع" برايت سايد" خلال السطور التالية.

- التخلص من البكتريا
لابد من غسل الملابس الجديدة للتخلص من البكتريا، والفطريات التي قد تكون عالقة داخل الملابس، وفي حالة أن قياس غيرك نفس القطعة من قبل.

- التخلص من انتقال صبغة الملابس
هناك بعض الأقمشة عند عدم غسلها لأول مرة يتم انتقال الصبغة الخاصة بها إلى البشرة، لذا لابد من غسلها للتخلص من فائض الصبغة داخل الملابس.

- التخلص من المواد الكيمائية
كل نسيج مصبوغ يتم استخدام في صنعه مواد كيميائية وحتى التي تصنع من القطن بنسبة 100%، وحتى لا يتسبب في التعرق والرغبة في الحكة والاحمرار أو الطفرة الجلدية.

وفي هذه السطور نوضح كيف خطوات تنظيف الملابس الجديدة:
1- مزج مبيض الغسيل بالماء قبل إضافته للغسالة حتى لا يؤدي إلى ثياب صفراء أو حدوث تغيير في القماش.
2- فك الأزرار قبل وضع الملابس في الغسالة حتى لا تتسبب الأزرار في تغيير لون القماش.
3- الانتباه إلى التعليمات الخاصة بغسيل الملابس مما يضمن الحفاظ عليها.

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