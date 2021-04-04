مقتدى الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح.وقال الصدر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع".يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي– في وقت سابق اليوم- إلى الإمارات في زيارة رسمية، بعد أيام من زيارته إلى السعودية.