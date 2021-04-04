مقتدى الصدر: انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح
الأحد 04/أبريل/2021 - 08:51 م
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أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة نحو الطريق الصحيح.
وقال الصدر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع".
يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي– في وقت سابق اليوم- إلى الإمارات في زيارة رسمية، بعد أيام من زيارته إلى السعودية.
وقال الصدر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع".
يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي– في وقت سابق اليوم- إلى الإمارات في زيارة رسمية، بعد أيام من زيارته إلى السعودية.