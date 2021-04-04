أماكن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي وشروط والأوراق المطلوبة للحجز

أماكن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي



2- مساحة الوحدات 90 مترًا.

3- الوحدات كاملة التشطيب.



شروط حجز شقق الإعلان الخامس عشر بالإسكان الاجتماعي 1 - أن يكون المتقدم لحجز الوحدة مصري الجنسية.

2 - لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد علي 50 عاما.

3 - لا يزيد دخل الأعزب عن 54 ألف جنيه سنويًا -أو 4500 جنيه شهريًا.

4 - لا يزيد دخل الأسرة عن 72 ألف جنيه سنويًا -بما يعادل 6000 جنيه شهريًا– من جميع مصادر الدخل.

5 - يقوم المتقدم أو أيًا من أفراد أسرته (الزوج الزوجة الأولاد) بحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.

6 - لا يسبق للمتقدم أو أسرته الحصول على وحدة سكنية أو أرض من مشاريع الإسكان.

7 - لا يمتلك أي وحدة سكنية أخرى سواء قام بشرائها أو آلت إليه بالإرث.

6- أن يكون من أبناء المحافظة المراد الحجز بها، أو أن يكون مقيما أو يعمل بها.

7- أن لا يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الحصول عليها.

8 - أن يحصل على موافقة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي قبل التصرف بها.



1- الوحدات ستطرح في عدد من المدن منها «أكتوبر الجديدة- حدائق العاصمة- العبور».2- مساحة الوحدات 90 مترًا.3- الوحدات كاملة التشطيب.1 - أن يكون المتقدم لحجز الوحدة مصري الجنسية.2 - لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد علي 50 عاما.3 - لا يزيد دخل الأعزب عن 54 ألف جنيه سنويًا -أو 4500 جنيه شهريًا.4 - لا يزيد دخل الأسرة عن 72 ألف جنيه سنويًا -بما يعادل 6000 جنيه شهريًا– من جميع مصادر الدخل.5 - يقوم المتقدم أو أيًا من أفراد أسرته (الزوج الزوجة الأولاد) بحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.6 - لا يسبق للمتقدم أو أسرته الحصول على وحدة سكنية أو أرض من مشاريع الإسكان.7 - لا يمتلك أي وحدة سكنية أخرى سواء قام بشرائها أو آلت إليه بالإرث.6- أن يكون من أبناء المحافظة المراد الحجز بها، أو أن يكون مقيما أو يعمل بها.7- أن لا يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الحصول عليها.8 - أن يحصل على موافقة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي قبل التصرف بها. اقرأ أيضًا: كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021 «الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف) «فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا



الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاعلان الخامس عشر بالإسكان الاجتماعي 1 - صورة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.

2 - صورة من الشهادات الرسمية لإثبات الحالة الاجتماعية، مثل: - «عقد الزواج- شهادات ميلاد الأبناء القصر- قيد عائلي».

3 - مفردات المرتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، أو شهادة صافي الدخل للعاملين في مجال الأعمال الحرة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

4 - في حال كان المتقدم من أصحاب المعاشات فعليه تقديم بيانات المعاش من التأمينات.

تقوم المطلقة بتقديم صورة من مستند النفقة.

5 - إيصال مرافق (إيصال غاز، أو كهرباء، أو مياه) لمحل السكن الحالي.

6 - أن يكون هذا الإيصال حديثا.

تنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 4-4-2021، أماكن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، حيث تجهز وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح الإعلان الخامس عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي.