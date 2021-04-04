محافظ الفيوم ينعى شهيد الواجب الوطني العميد محمد عمار

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد محمد عمار قائد قوات أمن الفيوم، الذي فاضت روحه الطاهرة أثناء تأدية واجبه الوطني في الدفاع عن الأعراض والممتلكات وحفظ الأمن، في القبض على أحد المجرمين الخطرين بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس.وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الشهيد- بإذن الله، داعيًا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وأكد "الأنصاري" أن مصر ستظل آمنة مستقرة بفضل تضحيات أبنائها المخلصين الذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، ويقدمون أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً لتراب هذا الوطن.