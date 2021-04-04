براتب يصل 3000 جنيه.. فرص عمل بإحدى شركات القاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات صناعة فلاتر المياه بالقاهرة براتب يصل إلى 3000 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 مندوب مبيعات محافظات، و50 فني صيانة براتب يتراوح من 2000 - 3000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل (جميع المؤهلات)، وألا يزيد عمره على 48 سنة.وتطلب الشركة أيضًا 5 ممثلات خدمة عملاء، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمرها على 40 سنة، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.كما تحتاج الشركة 2 سائق درجة ثانية، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 50 سنة، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 68 شارع حلمي النمر، متفرع من جمال عبد الناصر، خلف التوحيد والنور، جسر السويس.