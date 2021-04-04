حياة كريمة في دمياط.. مشروعات تنمية وخدمات أساسية داخل 247 من قرى كفر سعد

فى ٢٨ قرية و٢١٩ تابعًا بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، الذى يعد أكبر مراكز المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، انطلق قطار تطوير الريف المصرى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين أوضاع الخدمات العامة والمرافق، فى قرى المحافظة.وأعرب أهالى القرى المستهدف تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن سعادتهم بوصول قطار التطوير إليهم، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.المحافظ: لجنة لحصر احتياجات الأهالى وحل أى مشكلة أمام التنفيذقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع تنظيمى، بحضور الدكتور إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، ومنسقى مبادرة «حياة كريمة» بدمياط، واللواء نهاد فاروق، مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وعدد من المسئولين والتنفيذيين، لوضع المخطط الشامل لتطوير ٢٨ قرية و٢١٩ تابعًا بمركز كفر سعد.وأشارت إلى أنه تم تقسيم مشروع التطوير إلى عدة مراحل، منوهة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تطوير ١٤ قرية و١٣٧ عزبة وتابعًا، ضمن فعاليات المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى للنهوض بالريف المصرى.وأضافت: «تم البدء فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق غير المخدومة، مع استكمال تنفيذ شبكات الصرف ببعض القرى، وكذلك مشروعات الكهرباء والإنارة الداخلية وتوصيل الغاز الطبيعى والاتصالات».وتابعت: «بدأنا، أيضًا، تبطين وتغطية بعض الترع مع إحلال وتجديد عدد من الكبارى، وتنفيذ مشروعات قطاعات الصحة والشباب والرياضة والطرق، وإنشاء مواقف للسيارات وأسواق حضرية ونقاط إسعاف ومراكز للخدمات الاجتماعية وجمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومكاتب بريد وماكينات صراف آلى، بالقرى المستهدفة».وواصلت: «تم تشكيل لجنة لحصر جميع المشكلات التى قد تعوق عمليات التنفيذ، بهدف إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الإسراع فى حصر احتياجات كل القرى من الخدمات والمرافق، للانتهاء من إعداد الدراسات المطلوبة ووضع جداول زمنية للبدء فى تنفيذ جميع الأعمال بالتوازى».مسئولون: تطوير الطرق والصرف الصحى وتغطية وتأهيل 17 ترعةشدد عدد من المسئولين فى محافظة دمياط على أن أعمال تطوير قرى الريف المصرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز كفر سعد، تتضمن تطويرًا شاملًا لكل الخدمات والمرافق بالقرى المستهدفة.وقال المهندس طارق بدوى، مدير مديرية الطرق بدمياط، إنه تم تعديل خطة العمل بالمبادرة، حتى لا تقتصر فقط على تطوير الطرق الموجودة فى مركز كفر سعد، بل تتعداها لتطوير شبكات الطرق الرابطة بين كل مراكز المحافظة، كى تعم الاستفادة منها.وأضاف: «تمت دراسة شبكة الطرق بين مراكز دمياط، والقيام بعدة جولات ميدانية لحصر احتياجات القرى، وتحديد الاحتياجات والطرق للبدء فى عملية التطوير».فيما قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، إنه تم تقسيم خطة العمل فيما يخص توصيل شبكات الغاز الطبيعى، ما بين إعداد شبكات التغذية الرئيسية وشبكات التوزيع الجزئية، بهدف توصيل الخدمة إلى جميع الكتل السكنية المستهدفة، والعمل بشكل متوازٍ فى كل القطاعات.وأضاف: «وبالنسبة لخدمات الرى والموارد المائية، فقد تقرر تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لـ١٣ كوبرى، وتغطية ٤ ترع، وتبطين وتأهيل ١٣ ترعة أخرى».أما المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، فقال إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة مواقع مشروعات محطات المياه والصرف المقرر إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية.وأضاف: «تتضمن المشروعات تطوير عدد من محطات مياه الشرب بالمناطق غير المدعومة، مع مد شبكات رئيسية وتدعيم وإحلال وتجديد للخطوط المتوافرة، بالإضافة إلى مد شبكة الصرف الصحى إلى القرى غير المخدومة، خاصة أنها تمثل مطلبًا أساسيًا للسكان، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير قطع أراضٍ لإنشاء محطات لرفع المياه بقرى كفر الغاب والوسطانى وعزب أم الرزق».وعن مشروعات قطاع الصحة، قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تطوير ورفع كفاءة ٢٥ منشأة صحية، مع بحث إمكانية توفير قطع أراض لإقامة عدد من المنشآت الصحية الأخرى المقررة إقامتها ضمن المبادرة.وأضاف: «يجرى أيضًا تنظيم عدد ضخم من القوافل الطبية يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، للكشف الطبى بالمجان على أهالى القرى، بمتوسط ١٥٠٠ حالة أسبوعيًا، مع استهداف قرية واحدة كل أسبوع، وتحويل الحالات المستحقة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج بالمجان».وتابع: «يتم كذلك تنظيم ندوات عن تنظيم الأسرة والسلوكيات الصحية فى كل القرى ضمن الجانب التوعوى من المبادرة، ويجرى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لإقامة هذه الندوات فى مراكز شباب جماهيرية، مع الاستعانة بعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط ضمن فعاليات الندوات».كفر سليمان: تحديث مكتب البريد وإقامة موقف سياراتطالب أهالى قرية كفر سليمان، إحدى قرى المبادرة الرئاسية فى دمياط، بتطوير عدد من المرافق والخدمات الرئيسية التى عانت من التدهور خلال الفترة الماضية.وقال حمدى طمان، أحد شباب القرية، إن كفر سليمان تحتاج إلى عدد كبير من الخدمات، مثل الصرف الصحى عبر إقامة محطة جديدة للصرف، ومحطة معالجة أيضًا، كما نحتاج إلى توسعة وتحديث مكتب البريد. وأضاف «طمان» أن القرية فى حاجة إلى توسعة الطريق الرئيسى الذى يربط بينها وبين تفتيش كفر سعد ومركز كفر سعد.واشتكى من أن المدارس تعانى كثافة طلابية كبيرة للغاية، مؤكدًا احتياج القرية إلى مدرستين جديدتين، إحداهما ابتدائية والأخرى إعدادية، كما تحتاج إلى تطوير الوحدة الصحية الخاصة بها.وطالب حسن صبح، من أهالى القرية، برفع قدرة محولات الكهرباء لاستيعاب الكتلة السكنية الكبيرة فى كفر سليمان، منوهًا إلى ضرورة ردم الترعة التى تقسم البلد نصفين وتعيق حركة الفلاحين، أو حتى تبطينها وإنشاء جسور عليها، كى تحقق المبادرة هدفها المنشود فى تطوير الريف المصرى. وذكر محمد أحمد المرسى، أحد أهالى كفر سليمان، أن القرية فى حاجة ماسة لتطوير خدمات الكهرباء ورصف الطرق وإقامة موقف حضارى للتكاتك والسيارات الأجرة، ليكون واجهة للقرية.سعد البلد: تجديد وإحلال شبكة الكهرباءأكد أهالى قرية سعد البلد، أن قريتهم فى حاجة إلى تطوير خدمات الكهرباء بشكل عام، بسبب ضعفها وعدم تجديدها خلال السنوات الماضية. وقال صبرى منصور، من أهالى سعد البلد، إن شبكة الكهرباء تعانى مشكلات عديدة، حيث تتراكم الأسلاك العارية على الطرق، كما لا توجد مصابيح على أعمدة الإنارة، وأن البنية التحتية بشكل عام فى حاجة إلى تجديد. وذكر شريف كريم، من أهالى القرية، أنهم فى حاجة إلى تغطية الترعة وتطوير شبكة الكهرباء وتطوير خطوط الصرف الصحى.كفر شحاتة: خفض تكلفة توصيل الغازطالب مجدى حطب، من مواطنى قرية كفر شحاتة، بتطوير خطوط الصرف الصحى بالقرية، وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الجانبية وتجديد شبكة الكهرباء، وتقديم خدمات متكاملة للأهالى.وقال «حطب» إن الأهالى يقدّرون المجهود الكبير الذى يبذله القائمون على المبادرة الرئاسية، ويوجهون التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظرته للريف المصرى والقرى التى حُرمت سنوات عديدة من الخدمات. واشتكى إبراهيم القناوى، أحد أبناء قرية كفر شحاتة، من أنه بالرغم من إدراج قريتهم فى خطة إدخال الغاز الطبيعى للمنازل فى السنة المالية ٢٠٢٠ ٢٠٢١، لم يتم التوصيل حتى الآن، مطالبًا بسرعة تنفيذ الأمر باعتباره مطلبًا شعبيًا يتوافق مع خطة تطوير الريف المصرى. وطالب بتغيير خط كهرباء الجهد المتوسط إلى كابل أرضى حماية للأرواح، خاصة فى الكتلة السكنية وارتقاءً بالخدمة.التوفيقية: رفع كفاءة الشوارع الجانبيةقال عمر أحمد عبدالفتاح، من أهالى قرية التوفيقية التى يشملها التطوير، إن القرية تضم ٨٦ منزلًا تشمل ١٣١ وحدة سكنية، وهذه الوحدات فى حاجة إلى توصيل الغاز الطبيعى بشكل مُلح.وأوضح أن الأهالى عندما توجهوا إلى شركة الغاز البطيعى لتوصيل الخدمة، طلبت الشركة موافقة هيئة الطرق، وحين ذهبوا إلى هيئة الطرق طلبت الأخيرة إيداع مبلغ ٧٠ ألف جنيه ثمن رد الشىء لأصله، وبالفعل تم دفع المبلغ، لكنهم فوجئوا بشركة الغاز تطلب على كل عداد ٣٠٥٠ جنيهًا تكلفة إضافية، غير المقايسة.وطالب الأهالى بخفض هذه التكلفة الإضافية والاكتفاء بالمقايسة العادية مثل باقى القرى.دار السلام: رفع الحياة المعيشيةناشد أهالى قرية دار السلام، تطوير شبكة الصرف الصحى التى تهالكت على مدار السنوات الماضية.وقال محمود المتولى، من أهالى القرية، إن دار السلام تحتاج إلى تطوير شبكات الصرف الصحى بصورة عاجلة، وتغيير الخطوط المتهالكة بها، كما تحتاج إلى رصف الطرق التى أصبح كثير منها متهالكًا. وذكر محمود سلام أن القرية تحتاج إلى توصيل الغاز الطبيعى لمنازلها، وتطوير ورفع مستوى الطرق، والأحوال المعيشية بشكل عام.العباسية: صيانة شبكة المياهطالب أهالى قرية العباسية بدعم وصيانة شبكة الكهرباء بالقرية، وزيادة عدد المحولات لمواجهة الزيادة السكانية، وكذلك دعم وصيانة شبكة المياه ورفع كفاءة خط التغذية الرئيسى والخطوط الفرعية.وقال محمود بسيونى، من شباب القرية، إن الأهالى يطالبون برصف الشوارع الرئيسية لمداخل القرية، ورصف الطريق الشرقى للمقابر، ورصف الشوارع الداخلية بالخرسانة، وتنفيذ مشروع الصرف الصحى.وذكر شريف جابر، أحد أهالى القرية، أن هناك حاجة ملحة لتطوير وحدة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية وإنشاء وحدة إطفاء.كفر الغاب: توفير فدانين لتوسعة محطة المعالجةقال أحمد حطب، من أهالى كفر الغاب، إن السكان يحتاجون إلى التعاون والمشاركة فى توفير فدانين بجوار محطة معالجة الصرف الصحى بالطلمبات، لتطوير وتدعيم وتوسعة محطة المعالجة، لاستيعاب محطات رافع الصرف الجديدة، وهى تخدم محطات منطقة العقاد وخزان عاشور وعزبة ٨ البحرية والقبلية ومنشية ناصر وأبوعياد.وأضاف «حطب» أنه ستكون خطوط الانحدار من تلك المحطات بميل تجاه كفور الغاب، فى حين أن محطة معالجة الصرف الصحى الحالية لا تستوعب تلك المحطات، ولا بد من تدعيمها وتطويرها وتوسعتها بـفدانين إضافيين.