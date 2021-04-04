«التعليم»: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي نهاية الأسبوع الجاري.أضاف شوقي عبر تطبيق خاص بالمعلمين على "واتس آب": " إنه سوف يعلن تفاصيل الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع إن شاء الله".كان شوقي قد قال إن الوزارة ستعلن الأسبوع الحاري "ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان"، بكافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.أوضح الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي" فيسبوك"، أن الوزارة ستعلن "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".