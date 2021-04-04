الرئيس السيسي يجري اتصالًا مع الملك عبدالله ويؤكد دعم مصر التام لأمن الأردن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق مجددًا تضامن مصر التام حكومة وشعبًا مع الأردن، معربًا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها أخوه الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

من جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.