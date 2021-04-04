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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البصريات» تنتهي من مناقشة تعديلات قانون تراخيص مزاولة المهنة

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:18 م
ابراهيم فؤاد المغربى
ابراهيم فؤاد المغربى
دعاء أبو العزم
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انعقد اليوم مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات برئاسة ابراهيم فؤاد المغربى وبحضور المعينين الخمسة لأول مرة، وذلك لمناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة البصريات ١٩٣ لسنة ١٩٥٩ وانتهى المجلس إلى تعديلات جوهرية أهمها رفع رسوم ترخيص المزاولة إلى ٥٠٠ جنيه، ورفع رسوم ترخيص المحل الى٥٠٠٠ جنيه، ومنح حق بيع العدسات اللاصقة للمنشآت البصرية بموجب توصية من طبيب رمد متخصص يتولى تركيبها للمريض، ورفع غرامة من يزاول المهنة بدون ترخيص لأقصى عقوبة على أن تضم لجان التفتيش أخصائى بصريات مع المطالبة بعودة تفعيل المسافة بين محل النظارات والأخر ومساحة المحل طبقا للقرار الوزارى ٢٠٥ لسنة ٢٠٠٨ متضمنا شرط عضوية الاتحاد العام للمنشآت طالبة الترخيص.

وقد تم تشكيل لجنة خاصة للصياغة النهائية تضم السادة محمد نور ومسعد داوود ووليد الرملاوى وياسر زغلول وسيد أبوهديبة وبدر مرسى، وذلك لاعتمادها من رئيس الشعبة إبراهيم المغربى، وذلك لإرسالها لوزارة الصحة تمهيدًا لعرضها على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

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