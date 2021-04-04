قبل إطلاق المرحلة الثانية.. كيف وفرت مصر الحماية الاجتماعية للفقراء بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي؟

يستعد مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة لإعلان إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي ستشهد تغييرات جذرية بالمنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية، وتحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.وساهم برنامج الحماية المجتمعية التي أعلنت عنه الحكومة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، في تقليل التأثير السلبي لبرنامج الإصلاح على الفقراء، والذي تم إطلاقه في 2016."الدستور" تستعرض دور الدولة في حماية الفقراء خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.• تكافل وكرامةدشنت الحكومة برنامج تكافل وكرامة لدعم وحماية الفقراء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وزادت الدعم لبرنامج المساعدات كرامة «١٠٠ جنيه» ليصبح ٥٥٠ جنيهًا بدلًا من ٤٥٠ جنيهًا، وذلك بجانب معاش التضامن الاجتماعي، حيث يستفيد منها ما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ٤١ مليون جنيه، في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكبار السن، ووصل عدد الأسر المستفيدة من تكافل «الدعم النقدي» و«كرامة» إلى نحو ٣٫٦ مليون أسرة بما يشمل نحو ١٤٫٧ مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦٫٣٧٧ ألف مسن، كما تتم حاليًا دراسة توصيل المعاشات لمن تبلغ سنهم الـ٧٥ عامًا، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.• المعيلاتكما ساعدت الدولة السيدات المعيلات، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامجي «تكافل» و«كرامة» بمقدار ٢٣٥٪، كما تم تقديم الدعم النقدي للسيدات المعيلات بإجمالي ٦٢٢٫٥١٢ ألف سيدة مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين، واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من ٦٧٠ ألف سيدة. كما اشترطت وزارة التضامن على المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي «تكافل» و«كرامة»، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي، وبالفعل استفادت النساء من برنامج الحماية الاجتماعية.وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل قدمت مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960.114 مليون جنيه للأسر المضارين من فترات الحظر التي سببها فيروس كورونا والذين خسروا أعمالهم، بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41.089.535 جنيهًا لـ79.870مستفيدًا.• الأولى بالرعايةكما نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة مبادرات لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتي تأثرت أوضاعهم بفيروس كورونا، كان أبرزها تجهيز الأسر الأولى بالرعاية، وقافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق «تحيا مصر» للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية «نتشارك.. علشان بكرة».وشملت القافلة التي جابت المحافظات الأكثر فقرًا، سيارة بآلاف الشنط التي تحوي على وجبات غذائية جاهزة وكرتونة مواد غذائية وبطاطين وملابس جاهزة لكل أفراد الأسرة، ووصلت إلى المناطق النائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.