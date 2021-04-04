«مليون جنيه جوائز».. «الأوقاف» تعلن عن تفاصيل المسابقة الرمضانية

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه على مستوى جميع المديريات، موضحة أنها خصصت مليون جنيه جوائز للمسابقة.وتبدأ المديريات في تلقي طلبات المتقدمين ابتداء من بعد غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، موضحة أن الاختبارات الأولية ستكون في مديريات الأوقاف يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 أبريل ثم تُرفع النتيجة إلى الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم يوم الخميس الموافق 15 أبريل، لاعتمادها من جهة، ولتحديد موعد التصفيات النهائية من جهة أخرى.وحددت الوزارة موعد التصفيات النهائية التي تكون بديوان عام وزارة الأوقاف الأحد الموافق 18 أبريل الجاري تمهيدًا للإعلان عن الجوائز الكبرى لأوائل المسابقة.وأشارت إلى أن المسابقة ستكون على النحو التالي:- حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه، والناشئة تحت سن عشر سنوات- حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه، وذوي الهمم والقدرات الخاصة- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.وأوضحت أن الجوائز المالية تخصص على النحو التالي: 30 ألف جنيه لكل مديرية (أ) على مستوى المديرية، و15 ألف جنيه لكل مديرية (ب) على مستوى المديرية، إضافة إلى 300 ألف جنيه جوائز مركزية للفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية.وسيتم توزيع الجوائز المقررة على مستوى المديريات حسب عدد أوائل الناجحين بواقع 1000 جنيه على الأقل لكل فائز في حدود المبلغ المقرر للمديرية، ولا يمنع الفوز على مستوى المديرية من الجمع بين جائزة المديرية والجوائز المركزية الكبرى في التصفيات النهائية.​