ضبط 7 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستخدام بالمحلة

تمكنت حملة تفتيشية موسعة، مُشكلة من مديرية تموين الغربية، من ضبط مجموعة من المخالفات التموينية بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبإشراف ومتابعة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعقب ورود المعلومات والتحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية.حيث تمكنت الحملة من ضبط 3 طن مخللات بدون بيانات، 2 طن ملح غسول غير للاستخدام في النشاط، كما تم ضبط مصنع أعلاف غير مُرخص، وتم ضبط بداخله 2 طن أعلاف منتهية الصلاحية، تم تحرير محاضر بالوقائع وجارٍ العرض على نيابة مركز المحلة الكبرى لاتخاذ اللازم.ترأس الحملة أشرف شرف، مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وخالد ذكى مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ومحمد صلاح الباز.