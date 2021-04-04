رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

رضوى البحيرى عازفة التمبانى: حوّلت دقات قلبى الخائفة إلى نغمات

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:54 م
حفيدة حتشبسوت
حفيدة حتشبسوت
ميرفت فهمى - تصوير: هاجر رضا
طباعة
لم يكن احتفاء الجمهور المصرى بالفنانة رضوى البحيرى، عازفة آلة التمبانى، مؤشرًا على تميزها فقط، بل أكد- كذلك- أن الطريق الأقرب إلى قلوب المصريين هو الصدق.. والصدق فقط.
«البحيرى» التى تعزف فى أوركسترا القاهرة، منذ أكثر من ٢٠ عامًا، أصبحت واحدة من أبطال الفعالية التى أدهشت العالم، أمس الأول، وهى نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على «البحيرى» لقبى «الملكة ٢٣» و«حفيدة حتشبسوت»، رغم أنها لم تنظر إلى الكاميرا مرة ولم تنطق بحرف، كل ما فى الأمر أنها تماهت بموسيقاها بكل صدق مع حركات المايسترو الرائع نادر عباسى، لتدب الروح فى النوتات الموسيقية للموسيقى هشام نزيه.
«الدستور» حاورت الفنانة التى أحبها الجمهور، ووصفت لنا كيف حولت دقات قلبها الخائفة، قبل الحفل، إلى دقات طبول أشعلت الحماسة والفخر فى قلوب المصريين.
«كنت خائفة.. كان جسدى يرتعش قبل الحفل.. لكننى كنت أؤمن بأنه لا بد من أن يكون كل مصرى اليوم قويًا مثل أجداده.. شامخًا وواثقًا» هكذا لخصت «البحيرى» الأمر، وأضافت: «هذا حدث تاريخى لا يتكرر، ويتابعه العالم كله، فمصر قوية وتصنع أحداثًا قوية وكان لازم نكون قدها».
وتابعت: «اخترت ألا أستسلم للخوف حتى أستطيع تقديم عرض مشرف يليق باسم مصر»، مشيرة إلى أن المايسترو نادر عباسى كان له الفضل الأكبر فى أن تتغلب على هذا الخوف لتظهر بذلك الأداء المشرف.
وأوضحت: «نظرات المايسترو وحركاته كانت دليلنا طوال العرض، بث الثقة فى أدائنا، وحفزنا على الاستمرار فى تقديم أداء يليق بعظمة مصر»، لافتة إلى أن «عباسى» كان يؤكد لجميع العازفين، خلال البروفات، مدى أهمية وقيمة العمل وضرورة الحرص على ألا يشوبه أى خطأ حتى ولو كان صغيرًا.
وقالت إنها استعانت بقراءة القرآن قبل الحفل، لتهدأ، وظلت تذاكر النوتة حتى الثوانى الأخيرة قبل بدء العزف، منوهة بأن موسيقى هشام نزيه، كانت أحد أسباب تخوفها من المشاركة بالعمل، وذلك لكونها- على الرغم من تميزها الشديد- تتسم بالتعقيدات التكوينية، فتحتاج دقة شديدة بالعزف الإيقاعى، لذا كان الأمر تحديًا بالنسبة لها.
ولفتت إلى أنها بدأت مسيرتها الفنية فى سن السابعة، وأول من ساعدها فى إنماء تلك الموهبة مبكرًا هى والدتها الدكتورة أسامة طنطاوى، أستاذ دكتور بأكاديمية الفنون، والتحقت بأوركسترا القاهرة فى سن ١٦ عامًا، مشيرة إلى أن شقيقتها ريم البحيرى شاركت بالعزف فى ذات الحفل، وأن شقيقها محمد البحيرى، مطرب شعبى، وعمتها الممثلة القديرة فتحية طنطاوى.
وأضافت: «تعلمت داخل دار الأوبرا العزف على جميع الآلات الموسيقية، وساقها القدر إلى محبة آلة التمبانى بعد أن كانت تعزف على الكمنجة، واستغرق منها الأمر ٨ سنوات حتى تتقن هذه الآلة الصعبة.
وقالت إنها لم تطمئن على جودة أدائها خلال الحفل إلا حينما هاتفت والدتها، دليلها نحو النجاح، مشيرة إلى أن أمها لا تجاملها وتلفت نظرها إلى أى خطأ.
وأكدت أن شياكة المرأة لا تتأثر بارتداء الحجاب «أنا مؤمنة بأن المرأة تستطيع أن تظهر فى قمة الشياكة والوقار مع الاحتفاظ بحشمتها كذلك».
وأضافت: «فوجئت برد الفعل، وسعدت كثيرًا حينما أصبحت تريند، ومش مصدقة»، موضحة أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير، وفوجئت بسيل من الاتصالات التى تهنئها، ووسائل التواصل الاجتماعى تتداول صورها.

موضوعات متعلقة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

محمد الباز يكتب: عندما صرخ أسامة هيكل فى مكتبه: أنا محدش يقدر علىّ


الصور

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

إقبال كثيف في ثالث أيام معرض زايد للكتاب (صور)

حجازي والنشار يحضران افتتاح أعمال يحيى عبده بجاليري «ضي»

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد