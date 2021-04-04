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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«كبسولة النيتروجين».. كيف تُحمي المومياوات خلال نقلها من مكان لآخر؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:27 م
المومياوات
المومياوات
هايدي حمدي
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شهدت مصر حدثًا عالميًا حيث نُقلت 22 مومياء من ملوك المصريين القدماء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ليكون مقرًا جديدًا يضم كل الملوك والملكات في مكان واحد.

وتمت عملية النقل من خلال عربات حملت الطراز الفرعوني، مسجل على كل منها اسم الملك أو الملكة التي تحملها العربة، وفي وسط هذا النقل المهيب، تم تخصيص مناخًا مناسبًا لهم داخل كل عربة، بحيث يتم الحفاظ على عملية التحنيط التي هم عليها وعدم تأثرهم بالانتقال من مكان لآخر.

ويصف مصطفى إسماعيل مدير مخزن المومياوات بمتحف الحضارة، ما تم خلال عملية النقل بـ«السر» الذي هو عبارة عن كبسولة النيتروجين موضوعة في كل عربة، بحيث يتم من خلالها المحافظة على المومياوات من كل أشكال الضرر، كالرطوبة، البكتيريا، الفطريات والحشرات، واصفًا لها أنها مغلفة بمادة ناعمة، تقوم بتوزيع الضغط، وتقلل من الاهتزازات وتحقق درجة ثبات عالية أثناء عملية نقل المومياوات.

وترى المهندسة أمل حماد، متخصصة في علم الآثار، أنه حتى بعد وصول المومياوات إلى متحف الحضارة ستكون موضوعة في وحدات عرض بها نفس المناخ الذي وفرته لها الكبسولات النيتروجينية، بحيث لا تتعرض أي مومياء لعوامل الجو أو الكائنات الفطرية أو البكتيرية، للمحافظة على تحنيطها، مشيرة إلى أنها بناء على سمعته من الشرح المرافق لعملية وضع تلك المومياوات في المتحف الجديد، فإن مقتنيات كل مومياء ستظل بجوارها، وسيتواجد شاشات لعرض ما تضمه اللفائف التي تقبع تحتها المومياء، وما لحق بها من كسور أو أمراض سنتمكن من مشاهدته.

وأضاف الدكتور خالد جعفر، متخصص في علم الآثار: «كانت حركة صائبة أن يتم وضع المومياوات على حوامل معدنية، لمنع التفاعل مع جسد المومياء، ثم وضعها في كبسولات نيتروجينية وهي من الابتكارات المصرية، حيث تحافظ على الرطوبة والحرارة حتى لا تنفجر الكبسولة، أيضًا وضعها داخل صندوق خشبي معالج ضد الاهتزاز، الذي تتم بداخله عملية التغليف، كان ضمانًا أكبر لثبات الرطوبة والحرارة والغاز الخامل (النيتروجين)».

وبحسب ما أعلنه سابقًا مصطفى إسماعيل، مدير مخازن المومياوات في متحف الحضارة، فالكبسولة هي غاز خامل يفصل بها النيتروجين عن الهواء، ويوفر نقاء كاملًا حول المومياء بما يحول دون أي عوامل بيئية، وهذا الغاز يمكن التحكم فيه؛ وتكون درجة حرارته مركزة، بحيث تكون المومياء بداخل الكبسولة الخاصة بها في حفظ تام، إضافة إلى وجود وحدات اتزان خارجية تتحكم في حركته رأسيا وأفقيا، بحيث تكون ثابتة، وبالمتحف مركز لترميم الآثار به أجهزة علمية للفحوص والتحاليل الآثارية، كما يعد المتحف الوحيد بمصر الذي به جهاز الكربون المشع ومعمل لـ "DNA".

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