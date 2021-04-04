علي سعدة يكتب: استثمار الفرص

هزنى خبر صغير من سطر واحد نُشر منذ أيام، وهو أن موسوعة «جينيس» تطلب تفاصيل تعويم السفينة العملاقة «ever given» لإدراجها فى موسوعتها العالمية، وكيف تم التعويم فى ستة أيام فقط بمعدات شبه بدائية.. تذكر هؤلاء فجأة أن التاريخ يعيد نفسه فى نفس المكان «قناة السويس»، وبنفس الرجال «المصريين»، وبخراطيم المياه وماكينات الشفط البدائية تم تدمير واقتحام خط بارليف الحصين عام ٧٣، والذى كان يعتبر أقوى حاجز صناعى فى العالم مزودًا بأنابيب ممتلئة بسائل النابالم الحارق، والكفيل بتحويل طول القناة بالكامل إلى جحيم مستعر إذا فكر المصريون فى العبور والاقتحام.نفس الملحمة تمت مع السفينة العملاقة، قام المصريون بتعويمها فى ستة أيام، تقودهم عزيمة قوية وسواعد جبارة وعقلية منظمة، ضاربين عرض الحائط بالإحباطات العالمية، وتهديدات الرئيس بايدن بالتدخل، وكلمات رئيس وزراء السويد وتهكماته على مستوى المعدات وقدراتها على تعويم السفينة.رفع العالم القبعة وهو يراقب بذهول على شاشات التلفاز خطوات التعويم وصيحات المصريين «الله أكبر.. الله أكبر»، تمامًا كما فعلوها فى ٧٣ بالعبور العظيم.كل هذا التقدير والاحترام لمصر لا بد أن يُستغل كما يجب، وأن يطرق الحديد وهو ساخن.. فما زالت أنظار العالم تتجه إلى مصر وهى ترى موكب المومياوات الملكية وهو يسير بفخامة من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة الرائع بالفسطاط، ويتضمن الموكب ٢٢ من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأُسر السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين.. ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات، وكذلك ١٧ تابوتًا نادرًا.ولاستكمال المشهد أرى أنه يجب عدم الاهتمام بصيحات التخلف التى تصمم على عدم إعادة تمثال «ديليسبس» إلى مكانه الطبيعى فى مدخل قناة السويس ببورسعيد.. ولنتركهم يدفنون رءوسهم كالنعام فى الرمال، وهم يحاولون طمس التاريخ، فالرجل شاءوا أم أبوا صمم القناة وأشرف على حفرها بعد أن فشل كل من سبقوه فى ذلك ثمانى مرات عبر التاريخ، منذ أيام سنوسرت الثالث، أحد أهم ملوك الأسرة الـ١٢ الذى حفر قناة «سيزوستريس» عام ١٨٥٠ قبل الميلاد.ادّعاء أن فرديناند ديليسبس كان يقوم بتشغيل العمالة المصرية بالسخرة هراء.. فلم تكن هناك معدات مميكنة للحفر أيامه، والحفر اليدوى بالعمالة كان الوسيلة الوحيدة، وبناء الأهرامات العظيمة اعتمد أيضًا على السواعد المصرية، وكان هناك ضحايا بالقطع.. ثمنًا للمجد.العالم كله يحترم تماثيل من صنعوا الأمجاد حتى لو لم يحترموهم، وتجد فى «الكرملين» على سبيل المثال تماثيل لينين وستالين رغم كراهية الشعب الروسى لهما.. لكنها الحضارة، باحترام التاريخ سيحترمنا العالم أكثر لو تخلينا قليلًا عن العناد المصحوب بالجهل.اللهم إنى بلغت.. اللهم فاشهد.• فرصة أخرى ضاعتانتهت آخر مارس الماضى المهلة المحددة للتصالح فى مخالفات المبانى.. فكرة التصالح كانت رائعة ولاقت استجابة من المواطنين الذين هرعوا لتوفيق أوضاعهم.. لكن تعامل الأحياء وأجهزة التعمير المختصة معهم كان سيئًا للغاية وفشل بدرجة رسوب «ضعيف جدًا».فالإجراءات طويلة ومعقدة، ومعظم أفراد الجهاز التنفيذى أيديهم مرتعشة خوفًا من المساءلة القانونية، واللائحة التنفيذية للقانون بها الكثير من الغموض والعوار.. والمواطنون فى حيرة وتخبط.. مَنْ قام بالسداد الكامل «قبل تخفيضه» لم يسترد حقه، ومَنْ سدد دفعة جدية التصالح لم تقم الأجهزة بالمعاينة، وحفيت قدماه يوميًا على المسئولين والجواب لم يتغير: «فوت علينا بكرة يا سيد».كان من الممكن تحصيل مبالغ أضعافًا مضاعفة جراء هذا القانون.. لكن للأسف الملل أصاب معظم المواطنين، منهم من اكتفى بسداد جدية التصالح ولم يستكمل، ومنهم من رفض التصالح من أصله.. لم يفهم أحد أنه ذاهب ليسدد مبالغ للدولة لا ليأخذ منها، وانتصرت البيروقراطية وانهزم المواطن المسكين.