محمد بن سلمان يتصل بملك الأردن وولي عهده

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا، بملك الأردن عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله.وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال تضامن السعودية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لجميع الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن الخير والأمن والاستقرار، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.كما أعرب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لمحمد بن سلمان على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمنا مواقف المملكة في الوقوف دوما إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.ياتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات الأردنية الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق وآخين بتهمة التدبير لانقلاب على الحكم.