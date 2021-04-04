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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إقبال كثيف في ثالث أيام معرض زايد للكتاب (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:39 م
معرض زايد للكتاب
معرض زايد للكتاب
خالد حماد
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يشهد اليوم الثالث من الدورة السابعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب إقبالًا جماهيريًا، حيث امتلأت أجنحته بالشباب الذين يتنقلون بين الإصدارات المختلفة، كما تزايد الإقبال على التقاط الصور التذكارية التي يقدمها المعرض هدية لزائريه.

وأبدى الكثير منهم سعادته لوجود عدد كبير من دور النشر يقدمون عناوين متعددة في معرض آخر بخلاف معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تم تأجيل موعده حتى نهاية يونيو المقبل.

يذكر أن المعرض الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، ويقام في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، ويستمر حتى 12 أبريل الجاري، يحفل بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، والتي تُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة بيت الحكمة، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية.

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