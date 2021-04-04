عودة عروض سيرك «جمال الحلو العالمي»

بعد إغلاق استمر لأكثر من عام لما أحدثته جائحة كورونا على العالم كله، تستعد إدارة سيرك «جمال الحلو العالمي» لافتتاحه قريبا في ثوبه الجديد بمدينة مرسى مطروح.وعن برنامج السيرك قال الكابتن جمال الحلو في تصريحات صحفية، إنه يضم أكثر من ١٥ فقرة فنية، من أقوى وأخطر فقرات فنون السيرك بمصر وبمختلف دول العالم.وأضاف أنه يشارك في البرنامج مجموعة من الفنانين من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا.وأشار الكابتن جمال الحلو إلى أنه حرص على تقديم فقرات جديدة، سيشاهدها جمهور السيرك لأول مرة، تناسب ما استحدث بالسيرك من معدات وخدمات مميزة لرواده وافتتاحه في ثوب جديد يبهر جمهوره.