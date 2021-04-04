هنادي مهنا تعيش مأساة عائلية بسبب كورونا

طلبت الفنانة هنادي مهنا الدعاء من متابعيها بالشفاء العاجل لوالدها ووالدتها وحماتها بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها بموقع «إنستجرام».ونشرت هنادي طلبها بالدعاء لأسرتها، قائلة: «دعواتكم لأبي ولأمي وحماتي ولكل مريض بالشفاء العادل شفاء لا يغادر سقمًا، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا الدعاء أرجوكم».