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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رياضة النواب»: المرأة حصلت على حقوق غير مسبوقة في عهد السيسي

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:45 م
رياضة النواب
رياضة النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مراكز شباب بهيج والعامرية وبرج العرب القديمة، بمحافظة الاسكندرية، واستمعت لمطالب أعضاء مجلس إدارتها للتعرف علي مشاكلهم.

وأبدي الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إعجابه بتنظم مركز شباب العامرية، معارض للأسر المنتجة داخل المركز، مطالبا من وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية بتعميم تلك الفكرة في مختلف مراكز الشباب، لتحقق ربح للسيدات اللاتي تعرضن منتجاتهن.

كما طالب رئيس لجنة الشباب، بتوعية المشاركين في تلك المعارض بالتيسيرات التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال البنوك، وذلك حتي يتمكنوا من توسيع الأنشطة الخاصة بهم.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن المرأة المصرية حصلت علي حقوق غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يتطلب من الجميع السير علي خطي الرئيس فيما يتعلق بالاهتمام بالمرأة.

كما تفقدت اللجنة مركز شباب بهيج، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة، في اظهار ذلك المركز بصورة مشرفة، حيث نقل المواطنين لأعضاء اللجنة توجيه شكرهم لوزير الشباب والرياضة علي تلك الجهود المبذولة في تطوير مركز شباب بهيج.

ووجه النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مسئولي الوزارة الذين شاركوا في الجولة بضرورة إرسال شكر الأهالي وشكر اللجنة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، قائلا: "حالة الرضا التي عبر عنها الأهالي تدل علي تفاني الوزير والوزارة في أداء عملهم".

كما تفقدت اللجنة مركز شباب برج العرب القديمة، وتم الاستماع للمشكلات التي تواجه اعضاء المركز والتي تمثلت في تأخر أعمال استكمال المنشأت، حيث يوجد في المركز حمام سباحة غير مؤهل فضلا عن توقف الأعمال في ملعب كرة القدم الرئيسي.

ووجهت لجنة الشباب، مسئولي وزارة الشباب والرياضة، بسرعة البدء في استكمال الاعمال داخل مركز شباب برج العرب القديمة، والذي يخدم عددا كبيرا من المواطنين.

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يترأسه النانب محمود حسين رئيس اللجنة بكل من النائب حسام غالي امين سر اللجنة - درويش مرعي حازم امام - محمد عمر طارق السيد - ولاء عبدالفتاح - خالد بدوي - هادية حسني - آية مدني والنائب محمود توشكي ‫ وغادة علي وهادية حسني وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.

وشارك من نواب الإسكندرية عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، رزقي راغب، سامح السائح، طارق السيد.

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