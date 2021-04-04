جيهان عبدالله تستضيف المايسترو نادر عباسي غدًا

تستضيف الإعلامية جيهان عبدالله غدًا الاثنين في برنامج «أجمد 7 الساعة 7» غدًا المايسترو المصري العالمي نادر عباسي على راديو ومحطة نجوم FM 100.6 الساعة السابعة مساءًا حتى الساعه الثامنة.يذكر أن المايسترو نادر عباسي هو القائد الأساسي لأوركسترا السلام بفرنسا التي تقدم عروضا منتظمة في أوروبا ومؤخرا في مسرح شاتلية في باريس، وفي عام 2006 قاد أوبرا ماريا جولفين لمينويتي بأوبرا مارسيليا بحضور المؤلف نفسه، ثم تلاها عدة دعوات لقيادة أوبرا الحفل التنكري وعايدة لفيردى بدار أوبرا شنغهاي في الصين.وقاد نادر العديد من الأوركسترات العالمية مثل أوركسترا راينلاند بفالس الفيلهارمونى بـج ألمانيا، أوركسترا مارسيليا الفيلهارمونية، أوركسترا هايدلبيرغ الفيلهارمونية، أوركسترا جنيف للحجرة، أوركسترا شتراوس، أوركسترا كونسرفتوار ميونخ، أوركسترا جوانا خواتو السيمفوني، وأوركسترا لاسويس ريموند وغيرها. وظهر كسوليست في عروض الأوبرا أوراتوريو والموسيقى المعاصرة والكلاسيكية مع العديد من الفرق العالمية.