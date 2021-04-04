حجازي والنشار يحضران افتتاح أعمال يحيى عبده بجاليري «ضي»

شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليرى «ضي» مساء اليوم، افتتاح معرض «ملامح من مشوار يحيى عبده» وبه 278 عملًا فنيًا.حضر الافتتاح الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس السابق للشئون السياسية، والدكتور محمد عبدالحميد النشار وزير التعليم العالي السابق، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والفنان التشكيلي سامى البلشي، والخزاف محمد مندور.ويضم المعرض أعمال يحيى عبده فى مجموعات «إشراقات وجدانية، تكوينات نباتية وزهور، تكوينات خطية، أماكن فى الوجدان، حوارات لونية، من فيض الأسماء الحسنى، كليلة ودمنة، وأعمال البدايات».الفنان الكبير يحيى عبده أحد أبرز رموز الفن التشكيلي في مرحلتي الستينيات والسبعينيات من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والأول على الدفعة 1976م، وماجيستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان (الرسوم المحركة عند والت ديزني) وتعد أول رسالة ماجستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م.عين عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في 2005 حتى 2008، ويعمل حاليًا أستاذًا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.ويستمر المعرض لمدة شهر كامل بمشاركة عدد كبير من التشكيليين وأساتذة الجامعات المصرية والعربية وشخصيات صحفية وإعلامية.