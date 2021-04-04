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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة قنا»: تطعيم 100.1% من المستهدفين بحملة «شلل الأطفال»

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:19 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الصحة والسكان نجحت في تطعيم ٥٨١ ألفا و٩٤٢ طفلا من بينهم ١٣ طفلا غير مصري من المقيمين على أرض المحافظة ضد مرض شلل الأطفال في اطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان والتي تم تنظيمها خلال الفترة من ٢٨ مارس الماضي إلى ٢ أبريل الجاري بنسبة ١٠٠.١% من أجمالي المستهدف تطعيمهم والبالغ عددهم ٥٨١ ألفا و٧٨ طفلا من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف الداودي، أن آخر حالة شلل أطفال تم تسجيلها في مصر عام ٢٠٠٤ وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية  وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

من جانبه ذكر الدكتور راجى تاوضروس مدير عام مديرية الصحة والسكان بقنا أن الفرق الثابتة والمتحركة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات في جميع القرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كرونا.

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