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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إيهاب زكريا: مستوى موكب المومياوات الملكية يعكس استقرار الدولة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:47 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن مستوي الأداء لموكب المومياوات الملكية رسالة معبرة عن دولة مستقرة قوية وسينعكس علي جذب الاستثمار الاجنبي والنشاط السياحي تحديدا بما يحقق نموا اقتصاديا الفترة القادمة، قائلا: فخور للغاية بالاحتفاء المحلي والإقليمي والعالمي، بحفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

وأضاف زكريا، في تصريحات له اليوم، إنه تعبير مذهل عن الاستقرار والأمن في مصر، موضحا انه في الوقت الذي تترنح فيه دول عدة تحت وطأة فيروس كورونا، تنظم مصر حفلا مذهلا بهذه الطريقة، في حضور وتحت رعاية الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن حفل المومياوات الملكية، يبدو كإعلان رمزي عن إمبراطورية مصرية تستلهم فكرها عبر التاريخ، وتذكر العالم أنه لولا الحضارة المصرية لظل الإنسان يعيش في غياهب البدائية والهمجية.

وشدد زكريا، أن تنظيم مثل هذا الموكب الملكي الضخم، لا يصدر إلا من دولة راسخة قادرة على التنظيم والإدارة، بما يعد رسالة للاستثمار الأجنبي، قائلا إن التنمية الاقتصادية والسياحية لا تتحقق بدون هوية وطنية جاذبة، وهو ما تصيغه الدولة المصرية حاليا، قائلا: تحيا مصر، وتحيا قيادتها عالية الهمة، رفعت اسم مصر خفاقا بين الأمم.

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