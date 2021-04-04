يشارك مجموعة من نجوم الفن خلال الموسم الرمضاني المقبل بعدد من المسلسلات الإذاعية التي اعتاد عليها جمهور الإذاعة.وننشر خلال التقرير التالي الخريطة البرامجية الكاملة لراديو نجوم FM في رمضان- مسلسل "احنا بتوع الأتوبيس" بطولة أكرم حسني.- مسلسل "نادي أندرويد" بطولة أحمد عز.- مسلسل "دائرة الشك" بطولة فريق واما.- برنامج" نص الحكاية" تقديم مريم أمين.- برنامج "نجوم رمضان أقرب لك" تقديم أنجي علي- برنامج "المختلط" تقديم إبراهيم عيسى.- برنامج "أحلى فطار وسحور" تقديم نجلاء الشرباشي.- برنامج "حلواني مصر" تقديم يوسف الحسيني.- برنامج "جت في العرضه" تقديم كريم خطاب- برنامج "بكره النهارده" تقديم إيهاب صالح.برنامج "قبل ما تفكر بكتير" تقديم خالد يوسف وفرح ومعاذ وقلنا وسارة.- برنامج "قصة حبهم" تقديم جيهان عبدالله- برنامج "على أصوله" تقديم سالي فؤاد.- برنامج "واحنا سايقين" تقديم تامر بشير.- برنامج "كلام في الزحمة" تقديم يارا ومروان.- برنامج " لولا أن" تقديم ايه عبد العاطي".- برنامج" نبي الهدى" تقديم الشيخ رمضان عبد المعز.- برنامج "لقاء الإيمان" الشيخ الشعراوي.