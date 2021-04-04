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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخريطة البرامجية الكاملة لراديو نجوم FM في رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:18 م
راديو نجوم FM
راديو نجوم FM
منار إبراهيم
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يشارك مجموعة من نجوم الفن خلال الموسم الرمضاني المقبل بعدد من المسلسلات الإذاعية التي اعتاد عليها جمهور الإذاعة.

وننشر خلال التقرير التالي الخريطة البرامجية الكاملة لراديو نجوم FM في رمضان

- مسلسل "احنا بتوع الأتوبيس" بطولة أكرم حسني.

- مسلسل "نادي أندرويد" بطولة أحمد عز.

- مسلسل "دائرة الشك" بطولة فريق واما.

- برنامج" نص الحكاية" تقديم مريم أمين.

- برنامج "نجوم رمضان أقرب لك" تقديم أنجي علي

- برنامج "المختلط" تقديم إبراهيم عيسى.

- برنامج "أحلى فطار وسحور" تقديم نجلاء الشرباشي.

- برنامج "حلواني مصر" تقديم يوسف الحسيني.

- برنامج "جت في العرضه" تقديم كريم خطاب

- برنامج "بكره النهارده" تقديم إيهاب صالح.

برنامج "قبل ما تفكر بكتير" تقديم خالد يوسف وفرح ومعاذ وقلنا وسارة.

- برنامج "قصة حبهم" تقديم جيهان عبدالله

- برنامج "على أصوله" تقديم سالي فؤاد.

- برنامج "واحنا سايقين" تقديم تامر بشير.

- برنامج "كلام في الزحمة" تقديم يارا ومروان.

- برنامج " لولا أن" تقديم ايه عبد العاطي".

- برنامج" نبي الهدى" تقديم الشيخ رمضان عبد المعز.

- برنامج "لقاء الإيمان" الشيخ الشعراوي.

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