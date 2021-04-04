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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا..«تضامن البرلمان» تناقش إنشاء المجلس القومي للسكان والتنمية

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:17 م
البرلمان
البرلمان
إسلام نصير
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تعقد لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اجتماعين غدا الاثنين، الأول لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبد الفتاح رمضان، وعدد من أعضاء المجلس بإنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية، ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار، واستقلال المجلس وتبعيته لرئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الصحة، كما نص على أن يحل المجلس القومى للسكان والتنمية محل المجلس الحالى المنشأ بقرار منذ عام 1985.

وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته ويستمر التشكيل الحالى لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيل المجلس الجديد.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى غدا الاثنين قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى.

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