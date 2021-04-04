صحيفة أيرلندية تختار لقطة من «الموكب الذهبي» ضمن أجمل صور الأسبوع عالميا

اختارت صحيفة "إيرش تايمز" الأيرلندية صورا من موكب المومياوات الملكية الذهبي الذي انطلق في شوارع القاهرة باعتبارها من أفضل الصور لهذا الأسبوع.وسلطت الصحيفة في تقريرها الضوء على أبرز أفضل الصور حول العالم، واختارت صورة من موكب المركبات التي نقلت المومياوات الملكية في القاهرة، خلال العرض الاحتفالي الذي نظمته مصر لنقل 22 مومياء ملكية ثمينة من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا.ولاقى حفل موكب المومياوات الملكية الذهبي إشادة دولية واسعة، حيث بثته مئات القنوات عبر العالم باعتبارها حدثا فريدا ويعبر عن الحضارة المصرية.