78 وفاة و1955 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم السبت، عن تسجيل 1955 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وتشير البيانات التي نشرتها السلطات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 275 ألفًا و414 إصابة مؤكدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة (جريك ريبورت) اليونانية.كما سجلت اليونان 78 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8 آلاف و380 وفاة.