محمود خليل يكتب: عندما هتف «الألفى»: «ويلك أيتها القاهرة»

لم يحكم مصر مملوك إلا وأحسّ بأن هذه الأرض أرضه، وأن تراب هذا البلد ترابه، رغم أن المماليك، كما تعلم، كان يؤتى بهم إلى مصر من كل حدب وصوب، ولم يكونوا من أهل البلاد، وكانوا يصفون أبناء مصر الأصلاء بـ«أولاد البلد»، لكن يبدو أن إحساسهم بمصر والمصريين اختلف بعد دخول العثمانيين وسيطرتهم على البلاد.

مكث المماليك ما يقرب من ثلاثة قرون حكامًا وأمراء لمصر قبل دخول العثمانيين، وعندما دخلها الترك اختفوا لبعض الوقت، لكن سرعان ما أطلوا برءوسهم من جديد وباتوا بمرور الأعوام شركاء للعثمانيين فى الحكم، بسبب سيطرتهم على مفاصل الدولة التى لم يكن الترك يعرفون عنها الكثير.

طول فترة المكوث والتربع على كراسى السلطة والثروة منح المماليك إحساسًا بأن مصر بلدهم، وأنهم أصبحوا مصريين بطول الإقامة. المصريون أنفسهم كانوا يعتبرون المماليك مصريين، لكن من طبقة غير طبقتهم، فهم ينتمون إلى طبقة الحكام، أما المصرى العادى سواء كان من الأعيان أو تاجرًا أو فلاحًا أو صانعًا فينتمى إلى فئة الأهالى. كان «الجبرتى» يصف المماليك بـ«المصرلية». كل الجركس الذين عاشوا فى مصر بعد دخول العثمانيين نُظر إليهم كمصريين.

من هنا كان من الطبيعى أن تكون لأمراء المماليك انتفاضات مشهودة على كل من يحاول سحب بساط السلطة من تحت أقدامهم، يستوى فى ذلك الترك مع الألبان مع الفرنسيين مع أى منتمٍ إلى ملة أخرى غير ملة المماليك الجراكسة على وجه التحديد.

فى هذا السياق يمكن أن نفهم الحركة التى قام بها على بك الكبير عن الدولة العثمانية. كان هذا الأمير يرى أن مصر كلٌ لوحدها، وأكبر من أن تكون جزءًا من كل.

فى صباح أحد أيام يناير، وبالتحديد صبح ١٨ من هذا الشهر الشتوى القارس عام ١٧٦٩ استيقظ أهالى الصليبة والأحياء الأخرى المحيطة أو القريبة من ميدان الرميلة على حركة غريبة، علم الأهالى تفاصيلها فيما بعد، حين أدركوا أن الوالى العثمانى الجالس فى القلعة «محمد باشا» أراد أن يستغل الصراعات الداخلية بعد مقتل «صالح بك» على يد مماليك «الكبير» ويوجه ضربة قاصمة لهذا المنافس الخطير على السلطة، لكن على بك كان أسرع خطوة من الوالى العثمانى والفضل فى ذلك يعود إلى رجاله.

كانت مصر حينذاك، وربما لم تزل، لا تنام على سر، وكان لـ«الكبير» رجاله داخل القلعة، علم بعضهم أن الوالى يخطط لحركة ضد على بك، فتحركوا سريعًا إليه وباعوا له سر الوالى وأخبروه بخططه للقضاء عليه.

تحرك على بك سريعًا وجمع مماليكه وزحف إلى ميدان الرميلة والمحجر وحاصروا القلعة من كل الاتجاهات. أمر «الكبير» الوالى بالنزول من القلعة فاستجاب الأخير صاغرًا فتم القبض عليه وتحديد إقامته فى منزل أحمد بك كشك. استطاع على بك أن يعيد كرسى حكم مصر من جديد إلى المماليك بعد ما يزيد على ٢٥٠ سنة من دخول العثمانيين البلاد، واعتلى «قائم قامية» مصر.

ساس «الكبير» أمور مصر بطريقة مختلفة، فقد كان شديد التعطش للسلطة والمال، واستحدث كما يقول «الجبرتى» فى «عجائب الآثار» مبدأ المصادرة لأول مرة فى تاريخ مصر «وكان مبدؤه يوم ١٠ رمضان ١١٨٢هـ». فوضع عينه على كبار التجار والأعيان فى مصر وبدأ يخطط لسلب ونهب أموالهم. اختار فى البداية كبيرهم المعلم إسحق اليهودى معلم الديوان وأخذ منه ٤٠ ألف «محبوب» «المحبوب هو الجنيه الذهب العثمانلى» وضربه حتى مات.

كان «الكبير» يريد جمع أكبر قدر من المال لتمويل حملة أزمع على تسييرها إلى الشام بقيادة تلميذه محمد بك أبوالدهب. سار «أبوالدهب» مع قوات ضخمة من المماليك إلى الشام تمكنت من فتح مدنها الواحدة تلو الأخرى، ووصلت الأخبار إلى مصر فأقيمت الزينات وقرعت الطبول ونادى المنادى فى شوارع القاهرة بنهر الأمجاد الذى تدفق فى البلاد على يد على بك الكبير.

كان الأخير من الخبث بحيث خطط لإبعاد محمد بك أبوالدهب عن مصر، فقد كان يعلم أنه المنافس الأكبر له على الحكم، وأنه لا يقل عنه طموحًا أو طمعًا فى العرش، ويتفهم أيضًا أن ثمة مجموعة من الأمراء الملتفين حوله. أرسل على بك إلى أبى الدهب يأمره بعدم العودة إلى مصر وفتح ما وراء الشام من مدن وأمصار، بحيث لا يتوقف عن الفتح إلا مضطرًا. وعندما وصلت الرسالة إلى «أبى الدهب» اختلى بالأمراء الثقات وشاورهم فى الأمر.

قرر «أبوالدهب» بعد استشارة أصحابه عصيان الأوامر والعودة إلى مصر. علم «الكبير» بخبر عودة أبى الدهب فأرسل إليه فرقة اغتيالات، لكنه تمكن من الإفلات منها، وفر إلى جرجا بصعيد مصر حيث يحكم صديقه وتلميذه «أيوب بك». حاول «الكبير» استمالة الأخير ليقتل غريمه، لكن «أبوالدهب» تمكن من رقبة «أيوب» قبل أن يصل إليه.

لقى على بك حتفه بعد أن تمكن أبوالدهب من هزيمته مرتين، وأخذ أسيرًا فى المرة الثانية، وأُنزل فى داره بدرب عبدالحق حيث مات هناك بعد ٧ أيام، ولا يدرى أحد كيف مات؟.

بعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمان وبالتحديد عام ١٨٠٧ عاود المماليك الكرة ضد الوالى محمد على الكبير، وخاضوا معارك طاحنة ضده، مدفوعين بكراهيتهم الشديدة له، ولك أن تتخيل أن أحد المماليك الذين تم أسرهم فى إحدى هذه المواجهات «أحمد بك» حاول اغتيال محمد على عندما سيق إلى حضرته. فقد حدث أن طلب ماءً وهو يقف أمام الوالى ففكوا قيوده، فما كان منه إلا أن خطف خنجرًا من حزام أحد جنود الحراسة وهم بقتل محمد على لكنه لم يتمكن منه، وجرح فى هذه المحاولة عدد من العساكر.

كان غل المماليك من محمد على كبيرًا وعظيمًا، خصوصًا أنهم كانوا يتصورون أن مصر بلادهم وأنهم الأحق بحكمها ويرددون علانية: «البلد بلدنا». تعددت المواجهات بين محمد على والمماليك وكان النصر فى أغلبها حليفًا للأمراء المصرلية، لكن الانتصارات لم تكن حاسمة بالشكل الذى يسمح لهم بالإطاحة بمحمد على، لكنها فى كل الأحوال لم تسمح له بالاستراحة على كرسى الحكم، خصوصًا عندما توحد الأمراء تحت قيادة الضرس المملوكى الكبير محمد بك الألفى.

خاض «الألفى» معارك طاحنة ضد محمد على دوّخ فيها جنود الوالى ومزقهم كل ممزق، وانتصر عليهم فى الجيزة ودمنهور ومناطق أخرى عديدة. الأقدار وحدها هى التى خلصت محمد على من أكبر ضروس المماليك «محمد بك الألفى» عندما نفذ سهم القضاء فيه، ومات فجأة بين جنوده.

يرسم بعض المؤرخين صورة شديدة الدرامية للحظة وفاة محمد الألفى يقولون فيها إنه وقف على ربوة ونظر إلى القاهرة وأخذ يناجيها قائلًا: «ويلك أيتها القاهرة انظرى إلى أولادك وهم حولك ممزقون كل ممزق. انظرى فقد استوطنك أجلاف الترك واليهود وأراذل الأرناؤط وصاروا يقبضون خراجك ويحاربون أولادك ويقاتلون أبطالك ويقاومون فرسانك ويهدمون دورك ويسكنون قصورك».

قال الراوى لهذه العبارة: ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله حتى تحرك به خلط دموى وتقيأ فى الحال دمًا ونادى بأعلى صوته: «أواه قد قضى الأمر، وخلصت مصر لمحمد على، وما ثَم من ينازعه ويغالبه عليها».

