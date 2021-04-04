اختتام أعمال «الحوار الإقليمي للتغير المناخي»

اختتم الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته دولة الإمارات أعماله، اليوم الأحد، بمشاركة مجموعة بارزة من مسئولي العمل المناخي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعاون بهدف تسريع التقدم في العمل من أجل المناخ.وأكد المشاركون- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- التزامهم بضمان إنجاح اتفاق باريس، وبناء المزيد من الزخم تحضيرًا للقمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة المناخ، والتي ستنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 26".ورحبت رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بالبيان والتقدم المحرز في المنطقة، وجددت الدعوة إلى تقديم مساهمات محددة وطنيًا معززة مع التزامات "صفرية" قبل انعقاد المؤتمر.وأتاح هذا الحدث الذي يعتبر منصةً رائدة لتمكين الدول المشاركة من التعاون وتنسيق استجاباتها للتغير المناخي وتعزيز الطموحات العالمية في العمل من أجل المناخ، كما هدف الحوار إلى تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مناقشة سبل إطلاق مسارات جديدة للتنمية "منخفضة الكربون"، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية.وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشئون التغير المناخي: "تحرص القيادة في دولة الإمارات على دعم العمل من أجل المناخ مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.. وتسعدنا استضافة الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبوظبي والذي ضم شخصيات بارزة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة".وأوضح أن هذا الحوار يأتي في وقت مهم جدًا، فهو يسبق انعقاد قمة المناخ التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذا الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أنه يمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) الذي ينعقد في نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة.وتابع: "اجتماعنا اليوم أكد أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتسريع العمل الجماعي من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.. كما ناقشنا كيفية تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إطلاق مسارات جديدة للتنمية منخفضة الكربون، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية.. ونحن مستمرون بالتزامنا بالتعاون وتكثيف الجهود لحماية أجيال المستقبل من الآثار السلبية للتغير المناخي".وفي ختام الحدث، أصدر المشاركون بيانًا سلط الضوء على الجهود الجماعية للمشاركين في تسريع وتيرة العمل المناخي، ونصّ البيان على "أننا سنعمل معًا لضمان نجاح اتفاق باريس وسنتعاون مع شركائنا العالميين لتعزيز الطموحات المناخية".وجاء في البيان: "نحن ملتزمون بالحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيّف مع الآثار الخطيرة للتغير المناخي، والتعاون على الاستثمار في الطاقة الجديدة".وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بما في ذلك ألوك شارما، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 26)، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون التغير المناخي، وعدد من الوزراء والمسئولين من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين ومصر والأردن والمغرب والعراق والسودان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".وتطرقت النقاشات إلى موضوعات أساسية عديدة، ومنها تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، وتعظيم أثر تقنيات الحد من تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الحلول الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وخفض كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني.وركزت النقاشات على الحاجة إلى تكثيف جهود التكيّف مع تداعيات التغير المناخي والحد من تأثيراتها، والتوجهات ذات الصلة بهذه المنطقة على نحو خاص، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على البيئة.وقال الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 26) ألوك شارما: "نحتاج جميعًا إلى العمل معًا وبشكل عاجل للتصدي لتحديات التغير المناخي.. ولهذا السبب أرحب بالالتزام الذي أبداه اليوم شركاؤنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خلال الحوار الإقليمي حول التغير المناخي في دولة الإمارات، لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ"، مضيفًا أن "التحول إلى الطاقة المتجددة ينطوي على فرص استثمارية ضخمة على صعيد تنمية اقتصاداتنا، وخلق فرص العمل والحد من مخاطر الكوارث المناخية".وفيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر عن الحوار الإقليمي للتغير المناخي:"نحن الدول أطراف الحوار الإقليمي للتغير المناخي والمجتمعين في أبوظبي باستضافة دولة الإمارات، نلتزم بتسريع العمل المناخي والعمل معًا لضمان نجاح اتفاق باريس والتعاون مع شركائنا العالميين لتعزيز أهداف العمل المناخي.ونحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات تضمن الإبقاء على المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنيًا.وباعتبارنا نمر في عقد زمني حرج بالنسبة للتغير المناخي، فإننا نرى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتبني منهجيات تقوم على حماية النظم الإيكولوجية، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخيًا، وتقنيات التقاط احتجاز الكربون وغيرها من حلول الحد من انبعاثات الكربون، سوف تساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق المزيد من فرص العمل.. كما ندرك أيضًا أهمية التكيف والفوائد المشتركة الناتجة عن تعزيز المرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.نحن ملتزمون بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 وما بعده، والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيف مع الآثار الخطيرة لتغير المناخ، والتعاون على الاستثمار في اقتصاد الطاقة الجديدة، ومواصلة الجهود كل من موقعه لتعبئة وحشد التمويل للعمل المناخي.كما نعلن عن عزمنا على العمل والتعاون مع البلدان الأخرى لمساعدة الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في العالم على مواجهة عواقبه المدمرة.لقد شجعتنا المحادثات التي أجريناها فيما بيننا، والتي استضافتها دولة الإمارات، ونعتقد بأنها تمهد لبداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي من أجل مستقبل مزدهر ومستدام قائم على سياسة طموحة للعمل المناخي والاستثمار والابتكار.