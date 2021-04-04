روشتة طبية للتعامل مع مرض البهاق وحماية الجلد منه

يعتبر «البهاق» مرضًا وراثيًا بالدرجة الأولى، حيث أثبتت دراسات علمية أن ليس له علاج فعال بنسبة 100% حتى الآن، لكن هناك خطوات يجب القيام بها لحماية الجلد والعيون، والتخفيف من أعراضه.يقول الدكتور محمود سلامة، استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إن البهاق يسبب مشاكل في العيون، لذلك يجب العناية بالعين من خلال ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة الطبية، وممارسة التمارين الخاصة بالعيون.ويوضح استشاري الجلدية أنَّه يجب فحص العيون الدوري كل سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل، حيث تعمل على ترشيح وتصفية الأشعة فوق البنفسجية.وبدوره يساعد على تحسين الحالة لدى المرضى الذين يُعانون من رهاب الضوء، أو الخضوع لجراحة في العضلات البصرية في سبيل تقليل مشكلة الرأرأة في العين.ينوه استشاري الجلدية إلى أنه يجب استخدام شاشات الحاسوب الكبيرة، أو استخدام البرمجيات التي تتيح تحويل النصوص إلى كلام مسموع، أو العكس، بجانب استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية التي تتيح خاصية تكبير الشاشة، لرؤية النصوص والصور بشكلٍ أوضح وهو ما يُسمى بـ«المعينات البصرية».يشير استشاري الأمراض الجلدية إلى أنه يجب حماية الجلد من تأثير مرض البهاق، عن طريق تجنّب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة من الوقت، أو التعرّض لأشعة الشمس الشديدة، وتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وارتداء ملابس تغطي الجلد بأكمله وذات الأكمام الطويلة، وقبعات مُناسبة، كما يجب وضع كريمات واقية من الشمس.كما يجب اختيارها بعناية حتى لا يتأثر الجلد بالمواد الموجودة بها، والخضوع لفحص الجلد بشكلٍ دوري، حيث يسهم ذلك في الكشف عن التغيرات الجلدية التي قد تحدث.كما يؤكد أنَّه لا يوجد حتى الآن دواء فعال ضد مرض «البهاق»، لكن يجب زيارة الطبيب المختص، ومن الممكن استخدام دواء «النيتيسينون»، حيث يعمل على زيادة إنتاج صبغة الميلانين في الشعر والجلد.