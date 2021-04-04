مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمضرب أرز بدمياط

لقي شاب يدعي "أيمن بلال" مصرعه بعد تعرضه لصعق كهربائي خلال عمله في مضرب أرز في قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بدمياط.تجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ الشاب وتم نقله إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.